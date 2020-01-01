هيئة مكافحة الفساد تنظم دورة متخصصة لكادرها حول تطبيق "زوم" الالكتروني

رام الله / سما /

نظمت هيئة مكافحة الفساد، بالتعاون والشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، دورة تدريبية متخصصة حول تطبيقات "زوم"، وأهم ما يميزه عن مختلف التطبيقات المشابهة، بالإضافة لتدريب عملي لـ (20) مشاركاً ومشاركة، يمثلون الإدارات العامة في الهيئة، حول كيفية إنشاء حساب على منصة "زوم".

وجرى افتتاح الدورة التدريبية بمشاركة مدير عام الإدارة العامة للنزاهة والوقاية من الفساد في هيئة مكافحة الفساد، عبد الله عليان، مدير عام مركز الابداع التكنولوجي والريادي، رانية جابر، ومدير شركة بيربوس" purpose"، المهندس لطفي أبو سالم، مدير دائرة التدريب والتطوير في الوزارة، المهندس إياد عريقات.

وأكد عليان على أن هذا التدريب يهدف تطوير مهارات وقدرات الطواقم المتخصصة في الهيئة، وتعزيز كفاءة الاتصال والتواصل المهني في ظل جائحة كورونا، وأهمية مواصلة العمل المهني استنادا لمبدأ التواجد الزماني، والتباعد المكاني الذي توفره هذه المنصة.

وشكر عليان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. اسحق سدر وطواقم الوزارة على استضافة وتسهيل عقد هذه الدورة، موضحاً أن عقدها جاء في إطار مذكرة التفاهم الموقعة ما بين الهيئة والوزارة، وتعزيزا للشراكة المهنية مع المؤسسات الرسمية في سبيل دعم واسناد سياسة الهيئة، فيما يتعلق بالتدابير الوقائية من خلال اللقاءات التوعوية مع شركاء الهيئة.

من جانبها أكدت رانية جابر، المديرة العامة لمركز الابداع التكنولوجي والريادي، على الدور المهني لهيئة مكافحة الفساد وحرصها على تطوير مهارات وقدرات العاملين لديها في مختلف المجالات، وأهمها المجال الالكتروني، والتطوير المهني في هذا المجال الذي بات يمثل ضرورة ملحة واحتياجا حقيقيا لكافة العاملين في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.

وقدم المدرب ومستشار التصميم التعليمي زهير خليف، شرحا حول المكونات الرئيسية لمنصة "زوم"، وجدول المؤتمرات والندوات عليه، والتحكم في الإعدادات والخصوصية للقاعة الافتراضية، بالإضافة لإعدادات الخصوصية والأمان في المؤتمر الافتراضي.

وتناولت الدورة أيضاً، كيفية دعوة الحضور للمؤتمر ومنح الصلاحيات لهم، بالإضافة لتوضيح آلية الدخول إلى قاعة المؤتمر الافتراضي، وتحرير إعدادات القاعة بعد إنشائها، والتحكم في الدردشة الجماعية ومشاركة الملفات.

وقدم المدرب خليف شرحاً حول طريقة مشاركة الشاشة والتطبيقات مع المشاركين في المؤتمر الافتراضي، بالإضافة إلى تقسيم المشاركين في مجموعات داخل القاعة.

وجاءت هذه الدورة التدريبية المتخصصة في إطار سعي هيئة مكافحة الفساد لتطوير مهارات كادرها الوظيفي، وتزويده بالخبرات التي يحتاجها للعمل في ظل حالة الطوارئ وجائحة كورونا التي فرضت العمل عن بعد منعا للتجمعات.