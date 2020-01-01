الخارجية: 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1910 حالات تعاف بين جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بين الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا حول العالم إلى 5617 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 1910 حالة تعاف، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات على 233.

وأضافت أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، أفاد بتسجيل 5 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، ودالاس، وشيكاغو، ليرتفع عدد الاصابات الى 3377 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم التاسع على التوالي في صفوف الجالية ليبقى العدد 72 حالة.

وأفادنا فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، بوصول دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين في الولايات المتحدة الاميركية اليوم إلى أرض الوطن.