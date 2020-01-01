  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الخارجية: 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1910 حالات تعاف بين جالياتنا حول العالم

الأربعاء 26 أغسطس 2020 09:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و1910 حالات تعاف بين جالياتنا حول العالم


رام الله / سما /

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد بين الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا حول العالم إلى 5617 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 1910 حالة تعاف، فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة ليستقر عدد الوفيات على 233.  

وأضافت أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، أفاد بتسجيل 5 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن، ودالاس، وشيكاغو، ليرتفع عدد الاصابات الى 3377 إصابة، فيما لم تسجل أي حالة وفاة لليوم التاسع على التوالي في صفوف الجالية ليبقى العدد 72 حالة.

وأفادنا فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الاجلاء، بوصول دفعة جديدة من "الأحباب" العالقين في الولايات المتحدة الاميركية اليوم إلى أرض الوطن.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يلتقي السنوار اليوم.. صحيفة عبرية تكشف عن شرط إسرائيل لإدخال الأموال القطرية لغزة

محدث .. تفاصيل مقتل طفل الجلزون على يد والدته طعنا بالسكين

"عقب تفشي كورونا في غزة".. كاتب إسرائيلي: هذا مصير التفاهمات بين حماس وإسرائيل

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا من غير المحجورين

الاعلامي الحكومي بغزة: سيتم اعتبار مستشفى الشفاء مكاناً محجوراً ضمن البرتوكول الصحي

حاملة مسدس .. صورة : سيدة تضرم النار بمنزل قاتل نجليها بنابلس

مركز أبحاث بريطاني يعثر على قاتل كورونا..

الأخبار الرئيسية

تسجيل ثاني حالة وفاة بـ"كورونا" في قطاع غزة خلال أقل من 24 ساعة

الصحة بغزة: أعداد المصابين داخل القطاع محدود ولدينا خطة كاملة وجاهزة للسناريوهات كافة

34

لن توزع المنحة حاليا.. "يديعوت": المحادثات بين قيادة حماس والسفير العمادي لم تحرز تقدماً

صحة غزة: تسجيل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في مستشفيات الشفاء والإندونيسي والرنتيسي

البزم: من الصعب حالياً الحديث عن الخارطة الوبائية للفيروس.. وجملة من الإجراءات خلال الساعات القادمة