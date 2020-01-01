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حماس قدمت للمبعوث القطري مطالب جديدة

لن توزع المنحة حاليا.. "يديعوت": المحادثات بين قيادة حماس والسفير العمادي لم تحرز تقدماً

الأربعاء 26 أغسطس 2020 08:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
لن توزع المنحة حاليا.. "يديعوت": المحادثات بين قيادة حماس والسفير العمادي لم تحرز تقدماً


القدس المحتلة / سما /

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن المحادثات بين قيادة حركة حماس ورئيس اللجنة القطرية محمد العمادي لم تحرز تقدماً.

وأوضحت الصحيفة، أن المحادثات ستستمر خلال الأيام القادمة.

وأضافت الصحيفة: نظرا  لعدم إحراز تقدم فلن توزع المنحة حاليا، مشيرة الى أن حماس قدمت للمبعوث القطري مطالب جديدة ومن بينها ادخال أجهزة تنفس ومعدات لإجراء فحوصات الكورونا، وهذه المطالب ستنقل إلى "إسرائيل".

وفي وقت سابق، ذكرت الصحيفة ذاتها، أن السفير القطري محمد العمادي، سيجتمع مع قيادة حركة حماس لينقل لهم الرسائل والردود على مطالبهم من إسرائيل، ويناقشها أيضاً.

فيما قال المراسل العسكري لموقع واللا الاسرائيلي أمير بوخبوط، إن العمادي لم يجلب معه المال في زيارته لغزة، وسيجري مناقشات لتحقيق الهدوء.

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