شتيوي يطالب المنظمات الدولية التحقيق بزراعة جيش الاحتلال عبوات ناسفة في كفر قدوم

قلقيلية / سما /

طالب مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم المنظمات الدولية العاملة في فلسطين التحقيق الجاد والفوري بقيام جنود الاحتلال بزراعة 3 عبوات ناسفة في البلدة الاسبوع الماضي.

وأفاد شتيوي بأن جنود الاحتلال اقتحموا المنطقة الشرقية من البلدة المطلة القريبة من حاووز مياه ومتنزه عام يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المنصرم، وقاموا بزرع 3 عبوات متفاوتة الانفجار داخل صناديق تم كشفها الخميس الماضي انفجر احدها واصاب شابا ثلاثينيا بجروح طفيفة في يده وعينه، بينما تم تفجير الصندوق الثاني بالقاء الحجارة عليه وكان اشد انفجاراً من الاول، قبل أن يجدد جيش الاحتلال اقتحامه لنفس المنطقة ويفجر العبوة الثالثة ويخفي بقاياها.

وأوضح شتيوي انه في يوم الثلاثاء من نفس الأسبوع شاهد بعض الفتية لوحة كرتونية مكتوب عليها باللغة العبرية عبارة تهديد لكل من يقترب من المنطقة بأنه سيموت أو يتفجر.

وأشار شتيوي إلى أن مجموعة من النسوة برفقة أطفال كانوا يتجولون في المنطقة قبل أن تكتشف إحداهن العبوات التي كانت موجودة في صناديق برتقالية ومغطاة بقطع قماش عادة ما يستخدمها جيش الاحتلال للتمويه.

وقال شتيوي:" إن جيش الاحتلال افلس في قمع مسيرة القرية الاسبوعية طيلة السنوات التسعة الماضية رغم استخدامه كل وسائل القمع التي طالت المئات، فلجأ الى هذا الأسلوب القاتل في اطار سعيه لردع المواطنين". مؤكداً أن كل هذه الوسائل لن توقف زحف المقاومة الشعبية.

ولفت شتيوي إلى أن تقريراً نشرته صحيفة (هارتس) الاسرائيلية اعترف جنود من وحدة (ناحال) خلاله بزرع هذه العبوات لردع المواطنين.