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الهباش يهاتف أوائل الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية وينقل لهم تهاني الرئيس

الأربعاء 26 أغسطس 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهباش يهاتف أوائل الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية وينقل لهم تهاني الرئيس


رام الله / سما /

 هاتف قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، الطلبة والطالبات الأوائل على الثانوية العامة في المعاهد الأزهرية بدولة فلسطين ونقل لهم تهاني الرئيس محمود عباس بالنجاح والتفوق متمنياً لهم مزيداً من التقدم في دراستهم الجامعية وحياتهم المستقبلية.

وأكد قاضي القضاة، وفق بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أن الرئيس محمود عباس يولي التعليم في المعاهد الأزهرية اهتماماً كبيراً من خلال توجيهاته المستمرة لدعم هذا الصرح العلمي بكل ما نستطيع كونه أحد أهم صروح العلم في دولة فلسطين والذي نفخر به وبكوادره الأكاديمية والإدارية وطلابه، معرباً عن شكره وتقديره لمشيخة الأزهر الشريف وخاصة فضيلة الأكبر الدكتور أحمد الطيب على جهوده في متابعة شؤون المعاهد الأزهرية في فلسطين وتقديم دعم وإسناد مشيخة الأزهر لطلابه وإدارته .

من جانبهم شكر الطلبة المتفوقين الهباش على هذه اللفتة الكريمة مبرقين عبره أسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة الرئيس محمود عباس على متابعته الدائمة لشؤون المعاهد الأزهرية في فلسطين، مؤكدين أنهم باقون على العهد ويقفون خلف القيادة الفلسطينية حتى ينعم شعبنا الفلسطيني بالحرية وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

#محمود الهباش #المعاهد الازهرية

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