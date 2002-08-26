ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة خلف القضبان

رام الله / سما /

دخل ثلاثة أسرى، اليوم الأربعاء، أعوماً جديدة في سجون الاحتلال.

ودخل الأسير القائد في حركة حماس الشيخ جمال عبد السلام أبو الهيجا (61 عامًا)، من مخيم جنين، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/08/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد 9 مرات إضافة إلى 20 عاماً، وتعرض أبو الهيجا للمطاردة خلال انتفاضة الأقصى حيث بترت يديه إثر إصابته بعيار ناري من نوع دمدم، وخلال اعتقاله، استهدف الاحتلال عائلته، فاعتقلت زوجته المريضة بالسرطان إدارياً لمدة عام، وابنته المحامية بنان لمدة شهر، كما تعرض أبنائه للأسر مرات عديدة، واستشهد نجله حمزة خلال معركة مع جنود الاحتلال في مخيم جنين.

ودخل الأسير إسلام صالح جرار (38 عاماً) من سكان مدينة جنين، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في نفس العملية العسكرية بمخيم جنين بتاريخ 26/08/2002 مع الشيخ أبو الهيجا، وهو ومحكوم بالسجن المؤبد.

كما دخل الأسير عثمان إبراهيم أسعد يونس(43 عامًا)، من سكان محافظة قلقيلية، عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/08/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد.