  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة خلف القضبان

الأربعاء 26 أغسطس 2020 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
ثلاثة أسرى يدخلون أعواماً جديدة خلف القضبان


رام الله / سما /

 دخل ثلاثة أسرى، اليوم الأربعاء، أعوماً جديدة في سجون الاحتلال.

ودخل الأسير القائد في حركة حماس الشيخ جمال عبد السلام أبو الهيجا (61 عامًا)، من مخيم جنين، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/08/2002، وهو محكوم بالسجن المؤبد 9 مرات إضافة إلى 20 عاماً، وتعرض أبو الهيجا للمطاردة خلال انتفاضة الأقصى حيث بترت يديه إثر إصابته بعيار ناري من نوع دمدم، وخلال اعتقاله، استهدف الاحتلال عائلته، فاعتقلت زوجته المريضة بالسرطان إدارياً لمدة عام، وابنته المحامية بنان لمدة شهر، كما تعرض أبنائه للأسر مرات عديدة، واستشهد نجله حمزة خلال معركة مع جنود الاحتلال في مخيم جنين.

ودخل الأسير إسلام صالح جرار (38 عاماً) من سكان مدينة جنين، عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله في نفس العملية العسكرية بمخيم جنين بتاريخ 26/08/2002 مع الشيخ أبو الهيجا، وهو ومحكوم بالسجن المؤبد.

كما دخل الأسير عثمان إبراهيم أسعد يونس(43 عامًا)، من سكان محافظة قلقيلية، عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 26/08/2003، وهو محكوم بالسجن المؤبد.

#اسرى #سجون الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يلتقي السنوار اليوم.. صحيفة عبرية تكشف عن شرط إسرائيل لإدخال الأموال القطرية لغزة

محدث .. تفاصيل مقتل طفل الجلزون على يد والدته طعنا بالسكين

"عقب تفشي كورونا في غزة".. كاتب إسرائيلي: هذا مصير التفاهمات بين حماس وإسرائيل

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا من غير المحجورين

الاعلامي الحكومي بغزة: سيتم اعتبار مستشفى الشفاء مكاناً محجوراً ضمن البرتوكول الصحي

السفير العمادي ونائبه خالد الحردان يصلان إلى قطاع غزة

حاملة مسدس .. صورة : سيدة تضرم النار بمنزل قاتل نجليها بنابلس

الأخبار الرئيسية

34

لن توزع المنحة حاليا.. "يديعوت": المحادثات بين قيادة حماس والسفير العمادي لم تحرز تقدماً

صحة غزة: تسجيل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في مستشفيات الشفاء والإندونيسي والرنتيسي

البزم: من الصعب حالياً الحديث عن الخارطة الوبائية للفيروس.. وجملة من الإجراءات خلال الساعات القادمة

غزة

صحة غزة تناشد: لدينا كميات محدودة من مسحات كورونا.. ونواصل الجهود لمعرفة مصدر الإصابات بالفيروس

الداخلية بغزة تصدر تعليمات "مهمة" للمواطنين بظل تفشي فيروس كورونا بالقطاع