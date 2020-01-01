صحة غزة: تسجيل 7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في مستشفيات الشفاء والإندونيسي والرنتيسي

غزة / سما/

اعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس كورونا في القطاع.

أوضحت الوزارة في بيان مقتضب وصل سما الاخبارية نسخة عنه أن الاصابات الجديدة المسجلة تتوزع كالتالي، اصابة احد الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي، اضافة الى 4 اصابات في مستشفى الاندونيسي.، 2 من الاصابات في مستشفى الرنتيسي، مشيرة الى أنه جاري اتخاذ اجراءات العزل والتقصي

وفي وقت سابق من عصر اليوم، اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاربعاء عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة لسيدة في مستشفى الاندونيسي.

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وكانت وزارة الصحة، بغزة، قد أعلنت، في وقت سابق، عن حالة وفاة لمواطن ستيني، وإصابة ثمانية آخرين.

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وقالت، بتصريح صحفي: إن حالتين في مستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، إحداها في العناية المركزة وتحت التنفس الصناعي، بالإضافة إلى فتاة عشرينية من حي التفاح بغزة، ظهرت عليها أعراض.



وأضافت "الصحة": أن من بين الحالات، 6 من مخيم المغازي مخالطة للإصابات السابقة، وجار اتخاذ إجراءات العزل والتقصي.