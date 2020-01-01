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النخالة يهاتف عائلات شهداء سرايا القدس الأربعة ويثني على صبرهم وصمودهم

الأربعاء 26 أغسطس 2020 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يهاتف عائلات شهداء سرايا القدس الأربعة ويثني على صبرهم وصمودهم


غزة / سما /

هاتف  زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، آباء شهداء سرايا القدس الأربعة الذين ارتقوا شرق حي الشجاعية، مساء الاثنين 24/8 أثناء تأدية واجبهم الجهادي في الإعداد والتجهيز.

وأعرب النخالة عن اعتزازه واعتزاز حركة الجهاد الاسلامي بهذه الثلة المباركة من شهداء الإعداد الذين ارتقوا أثناء قيامهم بواجباتهم الجهادية.

وقال الأمين العام إن "الشهداء كانوا يلبون نداء سرايا القدس التي أعلنت جاهزيتها واستنفار مقاتليها تحسباً لوقوع أي عدوان محتمل على شعبنا وأرضنا".

وخاطب القائد النخالة عوائل الشهداء قائلا: إن صبركم هذا أثناء وداعكم لأبنائكم هو نموذج ومثال يستلهم منه المجاهدون الصمود والثبات".

 

#زياد النخالة #الجهاد الاسلامي #شهداء

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