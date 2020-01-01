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مركز أبحاث بريطاني يعثر على قاتل كورونا..

الأربعاء 26 أغسطس 2020 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
مركز أبحاث بريطاني يعثر على قاتل كورونا..


وكالات / سما /

 قالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إن علماء في مختبر علوم وتكنولوجيا الدفاع التابع للجيش البريطاني، عثروا على مادة يإمكانها قتل فايروس كورونا.

وتسمى المادة سيتريوديول وهي موجودة في طوارد الحشرات يمكن أن توفر طبقة حماية من فيروس كورونا.

وتعرف مادة سيتريوديول بقدرتها على قتل فيروسات تاجية بالفعل، وقد أكد الاكتشاف الأخير قدرة المادة على قتل فيروس كورونا المستجد، المنتمي لنفس العائلة.

وتتكون مادة السيتريوديول من زيت أوراق وأغصان شجرة الكينا سيتريودورا، والتي تستخدم في صناعة طوارد الحشرات.

يذكر أن مؤسسات صحية مرموقة حول العالم، تنصح باستخدام أقنعة الوجه كوسيلة أولى للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن بين هذه المؤسسات، مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة "CDC"، والتي وضعت قائمة من الإرشادات للوقاية من كورونا.

ومن بين هذه الإرشادات غسل اليدين، وتجنب التواصل عن قرب مع الآخرين وترك مسافة تصل إلى ستة أقدام بين الشخص ومن حوله، ووضع اليد على الفم والأنف أثناء السعال أو العطس.

كما تنصح "CDC" بالتنظيف والتعقيم المستمر للأشياء، كالطاولات، ومقابض الأبواب، ومفاتيح الإضاءة، والمقابض، والمكاتب، والهواتف، ولوحات المفاتيح، والمراحيض، والحنفيات، والمصار.

#فيروس كورونا #سيتريوديول #بريطانيا

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