"شؤون اللاجئين"تطالب المنظمات الأممية بالتحرك السريع للحد من انتشار فيروس كورونا في غزة

طالبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية المنظمات الاممية التابعة للأمم المتحدة بالتحرك السريع للحد من انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة قبل تفشيه وخروجه عن السيطرة من خلال دعم القطاع الصحي وتوفير كافة مستلزمات مكافحة فيروس كورونا والزام الاحتلال الاسرائيلي برفع حصاره عن قطاع غزة .



ولفتت في بيانها الصادر عنها اليوم (الثلاثاء) الى ان قطاع غزة على شفا كارثة انسانية مع ظهور فيروس كورونا نظراً لما يعانيه قطاع غزة من الاكتظاظ السكاني وانقطاع الكهرباء لأكثر من 16 ساعة يومياً عن المواطنين وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات فوق الخطيرة الى 75 بالمئة بالإضافة الى حصار خانق تفرضه عليه اسرائيل منذ 14 عاماً أدى الى تدهور الأوضاع المعيشية لنحو مليوني فلسطيني من ضمنهم 70 % يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويعتمدون على المساعدات الطارئة المقدمة من وكالة الغوث الدولية "الأونروا" .



وحذرت الدائرة في بيانها من تفشي وباء كورونا بشكل متسارع في قطاع غزة مع ضعف ونقص الامكانيات الصحية في قطاع غزة ، مع اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا خارج مراكز الحجر الصحي واستمرار الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة والذي يفرض على منظمة الصحة العالمية التدخل العاجل والسريع لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة .



وفي ذات السياق دعت دائرة شؤون اللاجئين الدول المانحة الى دعم الأونروا للتغلب على العجز المالي في موازنتها لاستمرارية خدماتها وتمكينها من تنفيذ خطة الطوارئ اتي اعدتها الأونروا للتعامل مع الحالة الطارئة في قطاع غزة بعد ظهور حالات من الاصابات بفيروس كورونا داخل المخيمات والمحافظات في قطاع غزة .



وثمنت الدائرة اعلان الاونروا شمول خدماتها الصحية ومساعداتها الطبية الى غير اللاجئين في قطاع غزة وايصال الأدوية الطبية للمواطنين عبر الخط الهاتفي وايصاله الى بيوتهم دون الحاجة للذهاب لعيادات الاونروا حفاظاً على سلامتهم في خطوة اولى ضمن سلسلة خطوات ستتخذها الأونروا لمواجهة وباء كورونا تتعلق بمساعداتها الاغاثية وخدماتها التعليمية.



ووفق بيانها اعطت دائرة شؤون اللاجئين تعليماتها للجان الشعبية في مخيمات قطاع غزة برفع حالة التأهب وان تبقى مع اطقمها التطوعية على أتم الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي طارئ مستجد ولحماية وخدمة اهلنا اللاجئين في مواجهة وباء كورونا .



واكدت الدائرة على ضرورة تعزيز التنسيق مع كل الاطراف المختصة داخل المخيمات وخارجها لمواجهة الوباء والحد من انتشاره .



ودعت الدائرة المواطنين إلى المساعدة في الحد من انتشار الفيروس عبر الالتزام بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي والحجر المنزلي واتباع الارشادات والنصائح الصحية الصادرة عن وزارة الصحة .