الشعبية تتلقى دعوة لزيارة موسكو

دمشق /سما/

تلقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، دعوة من الخارجية الروسية لزيارة العاصمة موسكو.

جاء ذلك خلال اتصال تلقاه مسؤول دائرة العلاقات السياسية في الجبهة ماهر الطاهر من ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية الروسي.

ووفقًا لبيان الجبهة، فإن اتصال مطول جرى بين الطاهر وبوغدانوف تم التأكيد خلاله على عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين الروسي والفلسطيني.

وأكد بوغدانوف خلال الاتصال على وقوف روسيا إلى جانب الحقوق الفلسطينية الثابتة، وتمسك بلاده الحازم بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وشدد المسؤول الروسي على أهمية الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية.

من جانبه أكد الطاهر، على حرص الشعب الفلسطيني وقواه السياسية على تعميق العلاقات التاريخية بين الشعبين الروسي والفلسطيني.

وكانت عدة فصائل أكدت مؤخرًا أن روسيا ستقود حراكًا جديدًا من أجل دعوة الكل الفلسطيني لاجتماعات في موسكو من أجل بحث ملفات عدة منها المصالحة.