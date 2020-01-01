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صحة غزة تناشد: لدينا كميات محدودة من مسحات كورونا.. ونواصل الجهود لمعرفة مصدر الإصابات بالفيروس

الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحة غزة تناشد: لدينا كميات محدودة من مسحات كورونا.. ونواصل الجهود لمعرفة مصدر الإصابات بالفيروس


غزة /سما/

قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة، اليوم الاربعاء، إن وزارة الصحة تقوم  بسلسلة إجراءات لتقصي الوباء وحصر كافة المخالطين.

وأضاف القدرة في تصريحات صحفية: يرجى من المواطنين الالتزام في المنازل وعدم الخروج منها إلا بالحالات الطارئة واتباع التعليمات الوقائية، مشيرا الى أنه هناك تعاون كبير من المواطنين مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا

وأوضح القدرة: أن كل من يواجه أعراض تنفسية حادة أو فقدان حاستي الشم والتذوق عليه التواصل مباشرة مع وزارة الصحة عبر الرقم المباشر 103

وقال القدرة: نــواصل الجهود لمعرفة مصدر الإصابات بفيروس كورونا داخل قطاع غزة

وتابع المتحدث باسم صحة غزة، أن ما هو متوفر لدينا من مسحات كورونا هي كميات محدودة ونطالب الجميع بتوفير المسحات بكميات كبيرة بشكل عاجل

ودعا القدرة،  المؤسسات الصحية الدولية لاتخاد خطوات ملموسة لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة الذي يواجه فيروس كورونا بشكل مباشر

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