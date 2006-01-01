التشريعي: اختطاف الاحتلال للنائب عطون مخالفة للقانون الدولي

غزة /سما/

ندد المجلس التشريعي باختطاف الاحتلال للنائب المبعد عن محافظة القدس أحمد عطون.

ودعا التشريعي في تصريح صحفي مقتضب أصدره اليوم الأربعاء المنظمات الدولية والحقوقية لفضح ممارسات الاحتلال وتحشيد الرأي العام العالمي ضده لإجباره على إطلاق صراح النواب المختطفين في سجونه.

وجاء في التصريح:" إن الاحتلال ينتهك الحصانة البرلمانية التي من المفترض أن النواب يتمتعون بها أسوة بزملائهم في كل دول العالم، غير أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط بكل الشرائع والقوانين والاتفاقيات الدولية ويتصرف كأنه فوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وأوضح التشريعي أن الاحتلال يتعمد اختطاف النواب والزج بهم في السجون بهدف تغييب القيادات المؤثرة في الضفة الغربية المحتلة ولإحباط التجربة البرلمانية، الجدير ذكره أن عطون؛ البالغ من العمر "52" عاماً تعرض لاعتقالات متكررة منذ انتخابه عضواً بالتشريعي عام "2006م" وكان الاحتلال قد سحب هويته المقدسية وأبعده عن مسقط رأسه بمدينة القدس سنة 2010م.