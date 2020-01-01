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جامعة النجاح تحصل على اعتماد برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي

الأربعاء 26 أغسطس 2020 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
جامعة النجاح تحصل على اعتماد برنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي


نابلس /سما/

حصلت جامعة النجاح الوطنية على اعتماد الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لبرنامج ماجستير الذكاء الاصطناعي.

ويهدف البرنامج إلى تزويد القطاعات والمؤسسات ذات العلاقة بكادر علمي مؤهل يساهم في تلبية احتياجات المجتمع وتطويره إلى الأفضل في مجالات الذكاء الآلي في مختلف القطاعات، الحضرية والصحية والزراعية والاقتصادية وغيرها.

ويعمل البرنامج على تزويد الطلبة بالمعارف والمهارات المطلوبة في مجال الذكاء الاصطناعي بفروعه المختلفة، ويعمل وفق منهجية منظمة على الجمع ما بين التخطيط والتصميم، والمحاكاة، والإنتاج، والاختبار، والمحافظة على الأنظمة الذكية بنجاح.

ويسعى البرنامج لوضع الحلول للمشاكل التي تعاني منها المجتمعات بشتى أنواعها، وتزويد الطلبة بمهارات استخدام الأدوات الحديثة، ومبادئ تطوير أنظمة وأجهزة تعمل على تجميع وتفسير وتحليل واستخدام البيانات وتساعد في صنع القرار.

ويكتسب الملتحق بالبرنامج المعارف الواسعة لأفكار وتحديات ومسائل الذكاء الاصطناعي، وإيجاد الطرق الأنجع من طرق تعلم الآلة المختلفة لحلها وتطبيقها، بالإضافة للفهم العميق لطرق تمثيل المعرفة المختلفة والاستنتاج وتقنيات الويب الدلالي.

كما يسهم البرنامج في تعليم الملتحق المسائل الأساسية في مجال معالجة اللغات الطبيعية والطرق الفعالة المستخدمة في معالجة وتصنيف النصوص، وفهم نظريات وطرق الرؤية الحاسوبية، وتمثيل الصور وإدراكها، وتعقب الحركة.

ويستطيع الطالب بعد تخرجه الإسهام في بناء مجتمع المعرفة، والتعامل مع البيانات الكبيرة، والقدرة على التطبيق العملي للأنظمة الذكية التي تعتمد على تحليل اللغات الطبيعية والرؤية الحاسوبية والروبوتات، واستخدام برامج الحاسوب الخاصة بتحليل وتصميم وتنفيذ أنظمة الذكاء الآلي، وتقديم الاستشارات والخدمات المرتبطة باستخدام الذكاء الآلي والتعامل معها.

ويأتي طرح هذا البرنامج ضمن إطار رؤية الجامعة المتمثلة في توفير البرامج النادرة والمميزة وفق حاجة المجتمع الفلسطيني، وبناء وإعداد كادر علمي ومهني يتناسب مع متطلبات التقدم العلمي، ومواكبة التطور المتسارع في أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن البرنامج يتكون من 36 ساعة دراسية معتمدة، وسيتم المباشرة بتدريسه ابتداءً من الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2020/2021.

#جامعة النجاح #ماجستير الذكاء الاصطناعي

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