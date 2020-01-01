الشرطة تقبض على شخصين صادر بحقهما 11 مذكرة قضائية في جنين

جنين /سما/

قبضت الشرطة ،أليوم، على شخصين صادر بحقهما 11 مذكرة قضائية قرابة 2 مليون شيقل في جنين .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، أنه وبناء على معلومات وردة للشرطة عن تواجد شخصين مطلوبين للعدالة وصادر بحقهما عدد من المذكرات القضائية وتم تحديد مكان تواجدهما ،على الفور تحركت قوة من الشرطة القضائية بمساندة الشرطة الخاصة وتم إلقاء القبض عليهما .

وأضافت، بان المطلوب الأول صادر بحقه 6 مذكرات قضائية بقيمة مليون شيقل والمطلوب الثاني صادر بحقه 5 مذكرات قضائية بقيمة تجاوزت 800 ألف شيقل .

وأكدت، توقيف الشخصين تمهيدا لإحالتهما للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهما أصولا.