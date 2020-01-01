إصابة لاعب فلسطيني بفيروس كورونا

الكويت / سما /

أعلن نادي القادسية الكويتي رسميا, عن إصابة نجمي الفريق بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الماضية.

وأكد القادسية إصابة نجمه الفلسطيني عدي الدباغ, وحارسه الدولي الكويتي خالد الرشيدي بفيروس "كورونا".

وتمنى النادي الكويتي التعافي للدباغ والرشيدي, والعودة للظهور مع الفريق في المباريات الرسمية بالدوري الكويتي.

وتبقت 3 جولات على نهاية الدوري الكويتي, وبات من المتوقع أن يغيب الثنائي عن مباراتين على الأقل.

يشار إلى أن الدباغ تألق مع القادسية في المباراة قبل الأخيرة أمام السالمية, وقاده للفوز (3-2), بتسجيله هدفين وصناعته لهدف.