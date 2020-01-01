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"عقب تفشي كورونا في غزة".. كاتب إسرائيلي: هذا مصير التفاهمات بين حماس وإسرائيل

الأربعاء 26 أغسطس 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
"عقب تفشي كورونا في غزة".. كاتب إسرائيلي: هذا مصير التفاهمات بين حماس وإسرائيل


القدس المحتلة /سما/

قال الكاتب الإسرائيلي في صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، اليؤور ليفي، إن "تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة سيزيد من الضغط الذي تمارسه حماس على إسرائيل لرفع الحصار عن غزة".
 
وتوقع ليفي أنه في حال خرج تفشي المرض عن السيطرة في داخل القطاع، سيدفع هذا الأمر حماس للدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل.
 
ويرى الكاتب الإسرائيلي أنه سواء توصّل الطرفان إلى تفاهمات الآن أو بدونها فهي تصبح أقل أهمية في حال فقدان السيطرة على هذا الفيروس في منطقة مكتظة مثل غزة يقطن فيها أكثر من 2 مليون نسمة، ولا زالت المنظومة الصحية فيها من دول العالم الثالث.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة قبل ظهر الأربعاء عن تسجيل حالة وفاة وثماني إصابات جديدة بفيروس كورونا داخل القطاع.
 
وبذلك يرتفع عدد الإصابات المكتشفة خارج مراكز الحجر الصحي داخل القطاع إلى 14، وحالة وفاة، بالإضافة إلى 110 داخل مراكز الحجر.

#غزة #اسرائيل #تفاهمات التهدئة #حماس #فيروس كورونا

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