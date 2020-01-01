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شاهد.. اصطياد مخلوق غريب الشكل يثير الرعب

الأربعاء 26 أغسطس 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. اصطياد مخلوق غريب الشكل يثير الرعب


وكالات / سما /

تمكن صيادون كنديون من اصطياد مخلوق غريب، بعدما علق بشبك الصيد الخاصة بهم ليصابوا بالذعر مما اصطادوه بطريق الصدفة.

شعر الصيادون بحالة من الهلع بعدما علق مخلوق غريب، يشبه خلد الماء، بشباك صيدهم بطريق الصدفة، .

ويتميز المخلوق بزعانفه الأقرب إلى شكل الأجنحة، كما ويتميز بأنفه الضخم، كما لو صنع من المطاط، بحسب ما صرح أحد الصيادين لقناة "سي بي سي".

وأحضر الصيادون السمكة إلى مصنع أسماك محلي، للحصول على إجابة حول نوع هذه السمكة، لكن أحدا لم يتمكن من التعرف على نوعها.

وصرحت عالمة الأحياء كارولين ميري، للقناة قائلة "لا يعرف العلماء الكثير عن هذه الأسماك التي تعيش في أعماق تصل إلى 200 متر، إلا أنهم محظوظون لعدم لمسهم للشوكة الخاصة بالسمكة والتي تقع على ظهرها، فهي سامة وتستخدمها السمكة لحماية نفسها".

#سمكة #كندا #الماء #مخلوق غريب

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