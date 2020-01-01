صحة غزة: تشكيل خلية أزمة لتوفير احتياجات مستشفى العزل ورفع إمكانياته

غزة /سما/

أعلن محمود حماد مدير عام الشؤون الادارية في وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، أنه تم تشكيل خلية أزمة من الإدارات ذات الاختصاص في الوزارة للتعامل مع مستجدات أزمة جائحة "كورونا" وتحديد احتياجات مستشفى العزل وتجهيزه لاستقبال الحالات المصابة في القطاع.

وقال حماد في تصريح صحفي، إن خلايا الأزمة داخل الوزارة في حالة انعقاد دائم لتلبية احتياجات المستشفى وتجهيزة بشكل كامل لعلاج المرضى المصابين بفيروس كورونا بالإضافة إلى التعامل مع أي طارئ.

ولفت إلى أنه تم حصر وتجهيز قائمة الاحتياجات اللازم توفيرها لمستشفى العزل (الأوروبي سابقاً)، من الأجهزة والمعدات الطبية بالإضافة إلى المستلزمات والمستهلكات الطبية للتعامل مع الحالات المصابة بكوفيد19.

وناشد حماد كافة المؤسسات الدولية المانحة والداعمة لوزارة الصحة والشريكة بالعمل الصحي بضرورة التدخل واتخاذ خطوات إستباقية من أجل تزويد مستشفى العزل باحتياجاته ورفع امكانياته لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا داخل أقسامة.