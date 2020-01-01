داليدا خليل تعلن عن إصابتها بـ كورونا عبر رسالة مؤثرة

وكالات / سما /

اعلنت الفنانة اللبنانية داليدا خليل اصابتها بفيروس كورونا وشفائها منه، حيث نشرت فيديو على موقعها الخاص على الانستغرام تحدثت فيه عن ما يحدث في لبنان، ومدى حزنها لعدم قدرتها على لم شملها مع أحبائها ومشاركتهم أحزانهم بسبب اقامتها في الحجر الصحي بسبب المرض.

واشارت داليدا الى معاناتها من "كورونا" حينما قالت: "وبهاليوم الأسود كان المرض الساكن فيي، مانعني افتح ايديي لاقرب شخص عا قلبي، واقرب من روحي عليي ، مانعني داويلو جروحو، امنع اللي راحوا يروحوا، واختي اللي مرميّة عالارض، تصرخلي وأوصلاّ ما فيي".

وعلقت داليدا على الفيديو: " بقلبي ٢٧٠٠ طن من الحكي والوجع وبهالفيديو جربت فجرهن...لأن ممنوع ننسى".

داليدا عانت من وضع صعب خلال الانفجار لاسيما وأن شقيقتها ساندي كانت في خطر لقربها من موقع الانفجار، وسيارتها تحطمت بالكامل، ولم يكن بمقدور داليدا مساعدة شقيقتها كونها كانت ملتزمة بالحجر المنزلي ولا يمكنها الاختلاط بأي شخص.

يشار إلى أن الفيديو فكرة وإخراج ريشا سركيس.