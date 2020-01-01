  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

داليدا خليل تعلن عن إصابتها بـ كورونا عبر رسالة مؤثرة

الأربعاء 26 أغسطس 2020 03:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
داليدا خليل تعلن عن إصابتها بـ كورونا عبر رسالة مؤثرة


وكالات / سما /

اعلنت الفنانة اللبنانية داليدا خليل اصابتها بفيروس كورونا وشفائها منه، حيث نشرت فيديو على موقعها الخاص على الانستغرام تحدثت فيه عن ما يحدث في لبنان، ومدى حزنها لعدم قدرتها على لم شملها مع أحبائها ومشاركتهم أحزانهم بسبب اقامتها في الحجر الصحي بسبب المرض.

واشارت داليدا الى معاناتها من "كورونا" حينما قالت: "وبهاليوم الأسود كان المرض الساكن فيي، مانعني افتح ايديي لاقرب شخص عا قلبي، واقرب من روحي عليي ، مانعني داويلو جروحو، امنع اللي راحوا يروحوا، واختي اللي مرميّة عالارض، تصرخلي وأوصلاّ ما فيي".

وعلقت داليدا على الفيديو: " بقلبي ٢٧٠٠ طن من الحكي والوجع وبهالفيديو جربت فجرهن...لأن ممنوع ننسى".

داليدا عانت من وضع صعب خلال الانفجار لاسيما وأن شقيقتها ساندي كانت في خطر لقربها من موقع الانفجار، وسيارتها تحطمت بالكامل، ولم يكن بمقدور داليدا مساعدة شقيقتها كونها كانت ملتزمة بالحجر المنزلي ولا يمكنها الاختلاط بأي شخص.

يشار إلى أن الفيديو فكرة وإخراج ريشا سركيس.

#داليدا خليل #لبنان

الأكثر قراءة اليوم

العمادي يلتقي السنوار اليوم.. صحيفة عبرية تكشف عن شرط إسرائيل لإدخال الأموال القطرية لغزة

محدث .. تفاصيل مقتل طفل الجلزون على يد والدته طعنا بالسكين

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا من غير المحجورين

الاعلامي الحكومي بغزة: سيتم اعتبار مستشفى الشفاء مكاناً محجوراً ضمن البرتوكول الصحي

السفير العمادي ونائبه خالد الحردان يصلان إلى قطاع غزة

حاملة مسدس .. صورة : سيدة تضرم النار بمنزل قاتل نجليها بنابلس

البزم: نحن في مواجهة متقدمة مع كورونا.. ومنطقة المغازي تخضع لاجراءات خاصة ومعزولة عن باقي القطاع

الأخبار الرئيسية

غزة

صحة غزة تناشد: لدينا كميات محدودة من مسحات كورونا.. ونواصل الجهود لمعرفة مصدر الإصابات بالفيروس

الداخلية بغزة تصدر تعليمات "مهمة" للمواطنين بظل تفشي فيروس كورونا بالقطاع

"عقب تفشي كورونا في غزة".. كاتب إسرائيلي: هذا مصير التفاهمات بين حماس وإسرائيل

الصحة : حالتا وفاة و602 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و825 حالة تعافٍ

الصحة بغزة : وفاة مواطن و تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا