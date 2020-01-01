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إعلان القضاء على شلل الأطفال في إفريقيا

الأربعاء 26 أغسطس 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلان القضاء على شلل الأطفال في إفريقيا


وكالات / سما /

أعلنت لجنة التصديق الإقليمية في إفريقيا لاستئصال شلل الأطفال اليوم الثلاثاء أن قارة إفريقيا خالية من شلل الأطفال، مما يترك منطقة واحدة فقط في العالم لا يزال فيها المرض.

وأعلنت رئيسة اللجنة روز ليكه أن "لجنة التصديق الإقليمية في أفريقيا لاستئصال شلل الأطفال تشهد أن المنطقة الأفريقية أوقفت انتقال فيروس شلل الأطفال البري الأصلي"، واصفة هذا الإنجاز بأنه "إنجاز تاريخي للصحة العامة".

و شلل الأطفال مرض شديد العدوى يصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة ويمكن أن يسبب شللا دائما.

في حين تم القضاء على شلل الأطفال البري بالكامل تقريبا في جميع أنحاء العالم، لا يزال شلل الأطفال المشتق من اللقاح يمثل مشكلة في بعض الأماكن.

ش

وكانت نيجيريا آخر دولة أفريقية تسجل حالة شلل أطفال بري قبل أربع سنوات. وتعد منطقة جنوب آسيا هي المنطقة الوحيدة التي لا يزال فيها المرض موجودا الآن، حيث توجد حالات في باكستان وأفغانستان.

#إفريقيا #شلل الأطفال

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