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هكذا زرع جيش الاحتلال العبوات الناسفة في كفر قدوم

الأربعاء 26 أغسطس 2020 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا زرع جيش الاحتلال العبوات الناسفة في كفر قدوم


قلقيلية /سما/

وضعت قوات الاحتلال عبوات ناسفة على شارع في قرية كفر قدوم في قلقيلية مما شكل خطرا كبيرا على السكان بعدما انفجرت احداها واصابت طفلا بجروح .

وكشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية النبأ عندما قامت دورية للاحتلال كانت اقتحمت القرية الاربعاء الماضي بزرع ثلاث عبوات ناسفة على جانب شارع بالقرية والتي يسير عليها السكان.

وانسحبت القوة العسكرية بعد ان اخفوا العبوات الناسفة تحت الحجارة وقطع قماش وان تلك العبوات كانت جاهزة للانفجار بمجرد لمسها وزعم الجيش أن المتفجرات وضعت تحت ذريعة ردع سكان القرية .

واكتشف سكان القرية العبوات الناسفة صباح يوم الخميس الماضي، عندما لاحظ طفلا (7 سنوات) وجودها، وحاول الاقتراب منها، لكن والدته منعته واستدعت بسرعة أحد أقاربها، الذي حضر إلى المكان برفقة قريب آخر، وحاولا رفع صندوق الكرتون، وانفجرت العبوة وأصيب وسيم بجروح في يده ووجهه، ووصفت جراحه بأنها طفيفة.

وكان الصندوق تابع للجيش الإسرائيلي ويتم تخزين قنابل صوتية فيه. وعلى بعد عدة أمتار، عثر أفراد العائلة على صندوق آخر، وهذه المرة التقطوا صورا له وألقوا حدارة باتجاهه كي يحيدوه، فانفجر الصندوق وتصاعد منه نار ودخان.

وبعد أن نشر أفراد العائلة الصور في الشبكات الاجتماعية، حضرت ليل الخميس قوة عسكرية إلى القرية وفجرت الصندوق الثالث "بشكل مراقب".

وأشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال رفض الإجابة على أسئلة، مثل من الذي صادق على وضع العبوات الناسفة في شارع يستخدمه سكان القرية، ولماذا تم إبقاء العبوات من دون مراقبة وفيما هي جاهزة للانفجار، ومن أعد هذه العبوات؟ لكن الجيش قال إنه تم فتح تحقيق في الأمر، وأنه ليس مستبعدا أن وضع العبوات تم من دون مصادقة أو معرفة ضباط كبار.

#قوات الاحتلال #عبوات ناسفة #كفر قدوم

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