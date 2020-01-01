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نتنياهو وغانتس يهددان...الجيش الاسرائيلي يقول حزب الله سيواصل تنفيذ هجمات

الأربعاء 26 أغسطس 2020 03:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو وغانتس يهددان...الجيش الاسرائيلي يقول حزب الله سيواصل تنفيذ هجمات


القدس المحتلة /سما/

في نقاش حول تقييم الوضع جرى اليوم (الأربعاء) في الجيش الإسرائيلي بعد إطلاق النار على قوة تابعة للجيش الإسرائيلي الليلة الماضية بالقرب من كيبوتس المنارة على الحدود اللبنانية، يعتقد الجيش أن حزب الله سوف يواصل تنفيذ هجمات في الحدود في المستقبل القريب.

وقالت المصادر التي شاركت في المناقشة انه تقرر الاستمرار في تعزيز القوات في المنطقة والقاء في حالة التأهب القصوى على الحدود.

في ذات السياق اطلق رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ونائبه بني غانتس تهديدات لحزب الله . وقال نتنياهو" أن إسرائيل سترد بقوة على أي اعتداء كان وإن "حزب الله يعرض الدولة اللبنانية للخطر" ناصحًا الحزب "بعدم تجربة قوة إسرائيل الضاربة".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، صباح الأربعاء، أن قواته قصفت نقاط مراقبة لحزب الله على الحدود مع لبنان رداً على إطلاق نار استهدفها ليلاً، في تصعيد "خطير" بين الطرفين.

من جانبه، قال غانتس: "لا يمكن لنصر الله أن يؤذي جنودنا ودولتنا. سنرد بقسوة على أي حدث يحدث على الحدود".

#غانتس #نتنياهو #اسرائيل #حزب الله

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