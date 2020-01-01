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هاتف ذكى للاستخدامات الشاقة دون تلفيات

الأربعاء 26 أغسطس 2020 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
هاتف ذكى للاستخدامات الشاقة دون تلفيات


وكالات / سما /

أعلنت شركة يوليفون إطلاق هاتفها الذكى "Armor 8" الجديد للاستخدامات الشاقة بسعر يبلغ 140 دولارا أمريكيا.

وأوضحت الشركة الصينية "Ulefone" أن هاتفها الجديد يمتاز بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء كما يمكنه تحمل البقاء تحت الماء لفترة أطول دون حدوث أية تلفيات.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف على شاشة قياس 6.1 بوصة وتعمل بدقة 720 x 1560 بيكسل مع ثقب Waterdrop فى منتصف الشاشة من أعلى، ويوجد به كاميرا السيلفى بدقة 8 ميجابيكسل.

بينما توجد الكاميرا الرئيسية الثلاثية على الجانب الخلفى، وتعمل العدسة الرئيسية بدقة 16 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ومستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل، ويوجد مستشعر بصمة الأصابع على جانب الهاتف الذكى.

وينبض بداخل هاتف الاستخدامات الشاقة الجديد معالج ميديا تيك Helio P60 وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، والتى يمكن توسيعها عن طريق بطاقة الذاكرة microSD الخارجية حتى سعة 256 جيجابايت.

ويحتوى الهاتف Armor 8 الجديد على بطارية كبيرة سعة 5580 مللى أمبير ساعة، تكفى لتشغيل الهاتف الذكى طوال اليوم، وقامت الشركة الصينية بتثبيت إصدار Vanilla من نظام التشغيل جوجل أندرويد 10.

#هاتف ذكى

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