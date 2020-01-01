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إعدادات في الهاتف احذر العبث بها

الأربعاء 26 أغسطس 2020 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعدادات في الهاتف احذر العبث بها


وكالات / سما /

تعتبر قوائم الإعدادات الوسيلة الأساسية للتحكم بعمل الهواتف الذكية وميزاتها، لكنها قد تصبح أداة تضر بهذه الأجهزة في حال استخدامها بشكل خاطئ.

ولتجنب بعض المشكلات غير المرغوب فيها في عمل الهواتف ينصح الخبير التقني، ستانيسلاف كوساريوف بعدم العبث بإعدادات هذه الأجهزة من قبل المستخدمين، وخصوصا إذا كان المستخدم لا يدرك جيدا ماهية عمل الإعدادات وإلى ماذا سيقود تغيرها.

وفي مقابلة حول الموضوع قال الخبير: "أهم شيء هو عدم العبث بإعدادات بطاقة الاتصال SIM، تغيير هذه الإعدادات بدون خبرة في الأمر قد يتسبب بمشكلات للهاتف في الاتصال مع الشبكات الخلوية وشبكات الإنترنت، إذا لم يكن المستخدم واثقا من صحة التغيرات التي سيجريها في تلك الإعدادات فعليه استشارة أخصائيين قبل العبث بها.. كما يجب الانتباه لإعدادات SIM والتي يمكن من خلالها الاشتراك بالخدمات المدفوعة التي تقدمها شركات الاتصالات".

وأضاف "يجب الانتباه أيضا للتعامل مع ما يسمى بالإعدادات الخاصة في الهاتف، كالإعدادات المخصصة لضعيفي البصر على سبيل المثال، فإجراء التعديلات غير الصحية عليها قد يغير من تصميم واجهات الاستخدام ويصعب استعمال الهاتف بالنسبة لهذه الشريحة من الناس، أو بالنسبة لكبار السن الذين يفضلون استخدام واجهات بأيقونات كبيرة تسهل رؤيتها".

#إعدادات #الهاتف

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