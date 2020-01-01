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شفاء نجم منتخب فلسطين من "كورونا"

الأربعاء 26 أغسطس 2020 03:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
شفاء نجم منتخب فلسطين من "كورونا"


القاهرة / سما /

أعلن الدولي الفلسطيني محمود وادي مهاجم النادي المصري البورسعيدي, شفاءه التام من فيروس "كورونا" المستجد.

وكان وادي قد أصيب بـ"كورونا" قبل حوالي 14 يوما, إلا أن المسحة التي أجراها الاثنين, أكدت شفاءه التام من الفيروس.

وبات اللاعب الفلسطيني متاحا للجهاز الفني للنادي البورسعيدي, بعدما غاب عن لقاء مصر المقاصة الأخير, إذ من المتوقع أن يظهر مع الفريق الأربعاء المقبل ضد أف سي مصر, في الأسبوع الثاني والعشرين من الدوري المصري.

يشار إلى أن وادي لعب مع المصري هذا الموسم 26 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن, أحرز خلالها 8 أهداف, وصنع 6 أهداف أخرى.

#فيروس كورونا #محمود وادي

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