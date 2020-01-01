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بسبب ميسي.. رئيس برشلونة يهرب من وسائل الإعلام

الأربعاء 26 أغسطس 2020 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب ميسي.. رئيس برشلونة يهرب من وسائل الإعلام


وكالات / سما /

رفض جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس نادي برشلونة، مُواجهة وسائل الإعلام، خلال حفل تقديم اللاعب الجديد فرانسيسكو ترينكاو، والذي انضم للبارسا قادماً من سبورتينج براجا.

وكانت التقارير الصحفية قد تحدثت عن أن ليونيل ميسي أبلغ إدارة برشلونة برغبته في مغادرة الفريق الكتالوني خلال الصيف الحالي، وسط أنباء تُؤكد أن جوسيب ماريا بارتوميو سيُعقّد رحيله، إلى غاية الصيف القادم كأقل تقدير.

وبحسب محطة “راك 1” الكتالونية، فإن جوسيب ماريا بارتوميو قام بتوقيع العقود مع فرانسيسكو ترينكاو في مكاتب الكامب نو هذا الصباح، وصاحبه إلى غرفة الملابس لالتقاط الصور الرسمية.

وأشارت، إلى أن جوسيب ماريا بارتوميو لن يُرافق ترينكاو إلى المؤتمر الصحفي الذي سيُقام بعد قليل، والسبب هو أن أغلب الأسئلة ستتمحور حول مستقبل ليونيل ميسي، بدلاً من الحديث حيثيات التعاقد مع اللاعب البرتغالي.

وأوضحت، أن رامون بلانيس الذي يشغل منصب السكرتير الفني، سيظهر في المؤتمر الصحفي مكان بارتوميو.

وتُطالب جماهير برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو بالاستقالة من رئاسة برشلونة، ولكن المعطيات الحالية، تُؤكد أن الرئيس الصيني لا ينوي ترك منصبه.

#بارتوميو #برشلونة #ميسي

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