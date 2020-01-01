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سواريز يعلق على قرار ميسي بالرحيل عن برشلونة

الأربعاء 26 أغسطس 2020 02:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
سواريز يعلق على قرار ميسي بالرحيل عن برشلونة


وكالات / سما /

قوبل القرار المدوي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل عن فريقه برشلونة الإسباني بأصداء واسعة بين مختلف الأوساط، إلا أن أكثرها غرابة كان من جانب زميله ورفيق دربه الأوروغواياني لويس سورايز، الذي أثنى عليه.

وبحسب "إفي"، فقد اكتفى النجم الأوروغواياني، الذي أبلغه الهولندي رونالد كومان، المدرب الجديد للفريق، بعدم حاجته له في الموسم المقبل، باستخدام الأيقونات التعبيرية لإظهار تضامنه مع القرار عبر حسابه على شبكة (تويتر).

كما أبدى نجم وقائد الفريق الأسبق، كارليس بويول، دعمه لقرار صاحب القميص رقم "10"، حيث قال: "كل الاحترام والإعجاب ليو. لك دعمي الكامل يا صديقي".

وتخطى الأمر حدود النادي، ليصل إلى رئيس إقليم كتالونيا، كويم تورا، الذي أشاد بميسي.

#سواريز #لويس سواريز #برشلونة

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