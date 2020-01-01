وقفة مناهضة للتطبيع مع الاحتلال في نابلس

نابلس / سما /

نظم اتحاد العمل النسوي الفلسطيني "فدا"، اليوم الأربعاء، وقفة مناهضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في منطقة الدوار وسط مدينة نابلس.

ورفع المشاركون في الوقفة الأعلام الفلسطينية، ورددوا الشعارات المنددة بالاتفاق التطبيعي الثلاثي الإماراتي الإسرائيلي الأميركي.

وقالت غدير البكار من الاتحاد إن التطبيع طعنة في ظهر القضية الفلسطينية، وتكريس للاحتلال والاستيطان وسياسة الضم.

وأشارت إلى أن هذه الوقفة دعوة لنساء الدول العربية والاسلامية للتحرك ومساندة الشعب الفلسطيني والوقوف ضد التطبيع مع الاحتلال.