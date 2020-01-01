بايرن ميونخ يعلنها : ديفيد ألابا لن يرحل

وكالات / سما /

صرح كارل هاينز رومينيجيه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني بأن البايرن مهتم للغاية بتجديد عقد النمساوي ديفيد ألابا، مشيراً إلى أن اللاعب يرغب أيضاً في البقاء.

وارتبط اسم ديفيد ألابا صاحب 28 عاماً بالرحيل عن صفوف فريق بايرن ميونخ هذا الصيف، وسط اهتمام كبرى أندية إنجلترا بضمه.

وسينتهي عقد الدولي النمساوي ديفيد ألابا مع فريقه بايرن ميونخ صيف عام 2021، لذلك ترغب الإدارة في تمديد عقده، لتضع حداً لشائعات رحيله.

وأشارت صحف إنجلترا في الأيام الماضية إلى تواصل أندية مانشستر سيتي، واليونايتد، وتشيلسي مع اللاعب لإقناعه بالرحيل، ولكن يبدو أن كارل هاينز رومينيجيه واثق من مسألة استمرار النمساوي لفترة طويلة.

وتحدث كارل هاينز رومينيجيه حسب شبكة “سكاي سبورتس” بنسختها الألمانية قائلاً “لا أستطيع التخيل بأن ديفيد ألابا يريد ترك بايرن ميونخ”.

وأضاف “نحن مهتمون للغاية ببقائه، وأعتقد أنه يشعر أيضاً بأنه في منزله ببايرن ميونخ”.

الجدير بالذكر أن ديفيد ألابا قد شارك مع بايرن ميونخ هذا الموسم في 42 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين، وصناعة مثلهما.