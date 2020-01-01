  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بايرن ميونخ يعلنها : ديفيد ألابا لن يرحل

الأربعاء 26 أغسطس 2020 02:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
بايرن ميونخ يعلنها : ديفيد ألابا لن يرحل


وكالات / سما /

صرح كارل هاينز رومينيجيه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ الألماني بأن البايرن مهتم للغاية بتجديد عقد النمساوي ديفيد ألابا، مشيراً إلى أن اللاعب يرغب أيضاً في البقاء.

وارتبط اسم ديفيد ألابا صاحب 28 عاماً بالرحيل عن صفوف فريق بايرن ميونخ هذا الصيف، وسط اهتمام كبرى أندية إنجلترا بضمه.

وسينتهي عقد الدولي النمساوي ديفيد ألابا مع فريقه بايرن ميونخ صيف عام 2021، لذلك ترغب الإدارة في تمديد عقده، لتضع حداً لشائعات رحيله.

وأشارت صحف إنجلترا في الأيام الماضية إلى تواصل أندية مانشستر سيتي، واليونايتد، وتشيلسي مع اللاعب لإقناعه بالرحيل، ولكن يبدو أن كارل هاينز رومينيجيه واثق من مسألة استمرار النمساوي لفترة طويلة.

وتحدث كارل هاينز رومينيجيه حسب شبكة “سكاي سبورتس” بنسختها الألمانية قائلاً “لا أستطيع التخيل بأن ديفيد ألابا يريد ترك بايرن ميونخ”.

وأضاف “نحن مهتمون للغاية ببقائه، وأعتقد أنه يشعر أيضاً بأنه في منزله ببايرن ميونخ”.

الجدير بالذكر أن ديفيد ألابا قد شارك مع بايرن ميونخ هذا الموسم في 42 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين، وصناعة مثلهما.

#بايرن ميونخ #ديفيد ألابا

الأكثر قراءة اليوم

صحة غزة: إجراء 558 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.. وتنشر تعليمات هامة للمواطنين

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا من غير المحجورين

محدث .. تفاصيل مقتل طفل الجلزون على يد والدته طعنا بالسكين

الاعلامي الحكومي بغزة: سيتم اعتبار مستشفى الشفاء مكاناً محجوراً ضمن البرتوكول الصحي

السفير العمادي ونائبه خالد الحردان يصلان إلى قطاع غزة

البزم: نحن في مواجهة متقدمة مع كورونا.. ومنطقة المغازي تخضع لاجراءات خاصة ومعزولة عن باقي القطاع

ملادينوف : طلبنا إعادة ضخ الوقود القطري لكهرباء غزة عقب تسجيل إصابات كورونا

الأخبار الرئيسية

الداخلية بغزة تصدر تعليمات "مهمة" للمواطنين بظل تفشي فيروس كورونا بالقطاع

الصحة : حالتا وفاة و602 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و825 حالة تعافٍ

الصحة بغزة : وفاة مواطن و تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا

عمادي

العمادي يلتقي السنوار اليوم.. صحيفة عبرية تكشف عن شرط إسرائيل لإدخال الأموال القطرية لغزة

نتنياهو يجمد البناء الاستيطاني في الضفة والاغوار وغضب في أوساط المستوطنين