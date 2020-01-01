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الصحة : حالتا وفاة و602 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و825 حالة تعافٍ

الأربعاء 26 أغسطس 2020 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة : حالتا وفاة و602 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و825 حالة تعافٍ


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل، 602 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة .

وأعلنت الكيلة تسجيل ارتفاع جديد بنسبة التعافي لمصابين بفيروس كورونا في فلسطين، حيث بلغت نسبة التعافي 69.1% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أنه خلال الـ24 ساعة الأخيرة تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمواطنة 78 عاماً من الخليل، ومواطن 61 عاماً من قطاع غزة، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في فلسطين إلى 152، أي بنسبة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة بلغ 602 إصابة، موزعة حسب التالي: محافظة الخليل (205)، محافظة نابلس (12)، محافظة بيت لحم (61)، محافظة قلقيلية (38)، محافظة رام الله والبيرة (88)، جنين (4)، أريحا والأغوار (18)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (6)، طوباس (2)، قطاع غزة (2)، محافظة القدس (164)، بينها 39 في الضواحي.

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (230)، محافظة رام الله والبيرة (468)، محافظة أريحا والأغوار (16)، محافظة قلقيلية (25)، محافظة طولكرم (26)، سلفيت (2)، مدينة القدس (58).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 29 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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