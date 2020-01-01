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فيديو.. استعدادات نارية لراموس في الأدغال

الأربعاء 26 أغسطس 2020 02:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. استعدادات نارية لراموس في الأدغال


وكالات / سما /

لم ينتظر سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني، عودة الفريق "الملكي" للتدريبات التحضيرية للموسم الجديد 2020-2021، بعدما عمد إلى التدرب بشكل فردي من أجل المحافظة على لياقته وتجهيز نفسه بشكل خاص قبل الانضمام إلى الفريق.

وظهر راموس في مقطع فيديو، خلال خوضه تدريبات بدنية شاقة في طريق وعر أشبه بالأدغال، من أجل تقوية عضلاته وتطوير لياقته بشكل أكبر قبل استعدادا للموسم.

ولم يتوقف النجم المخضرم عند هذا الحد، بل ظهر أيضا داخل صالة الألعاب الرياضية وهو يحمل أثقال ذات أوزان كبيرة، ناهيك عن بعض التدريبات الخاصة بتقوية الساقين.

ويتبقى نحو أسبوع على عودة ريال مدريد للتدريبات التحضيرية للموسم المقبل، والتي من المقرر انطلاقها في الفترة بين 29 و31 أغسطس الحالي.

ومن المقرر أن ينطلق الدوري الإسباني في 13 سبتمبر المقبل، وذلك بعد انتهاء منافسات الموسم المنصرم في يوليو الماضي.

#سيرجيو راموس #ريال مدريد

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