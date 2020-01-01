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برشلونة يؤكد أنباء رحيل ميسي ويعلن شروطه للتخلي عنه

الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يؤكد أنباء رحيل ميسي ويعلن شروطه للتخلي عنه


وكالات / سما /

أكد نادي برشلونة الإسباني، الثلاثاء، رغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالرحيل، مشيرا إلى أنه تلقى برقية من نجمه ميسي بهذه الرغبة.

ونقلت وكالة الأسوشيتد برس، عن مصادر، تأكيدها أن ميسي يرغب بالرحيل بشكل فوري ومجاني عن الفريق، عبر تفعيل فقرة "فسح العقد" الموجودة في عقده.

في المقابل، شدد برشلونة على أن من يريد شراء ميسي أن يدفع 700 مليون يورو لفسخ العقد، خصوصا وأن فقرة "فسخ العقد" انتهت صلاحيتها في يونيو الماضي.

يذكر أن عقد ميسي مع البارسا يتضمن فقرة "فسخ العقد"، تتيح له الرحيل بشكل فوري ومجاني، متى أراد ذلك.

ووفقا للصحفي فابريتسيو رومانو، فإن ميسي أخبر برشلونة بأنه يريد تفعيل "فسخ العقد" الفوري، حتى وأن كانت صلاحيته قد انتهت في يونيو، حتى لو اضطر للجوء الى القضاء لتفعيل العقد.

وكان من المقرر أن يتخذ النجم الأرجنتيني قراره بشأن البقاء أو الرحيل يوم الثلاثاء، بعد موسم متواضع للفريق، انتهى بهزيمة "مذلة" على يد بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 2-8 بدوري أبطال أوروبا.

#برشلونة #ميسي #ليونيل ميسي

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