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لجنة الأسرى تحذر من تفشي كورونا في كافة السجون وتحمل المسؤولية للاحتلال والمنظمات الدولية

الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية هم الضحية الحقيقية بين أنياب وسياسات الاحتلال الإسرائيلي من جانب وأنياب كورونا والأمراض المزمنة الخطيرة والصمت والتقاعس الدولي الذي تمارسه المنظمات الدولية والإنسانية من الجانب الآخر .

وحذرت لجنة الأسرى من خطورة الأوضاع التي يعيشها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي خاصة بعد إصابة 12 أسيرا فلسطينيا في قسم 21 بسجن عوفر بفيروس كورونا الذي تتسع دائرته وتتمدد بفعل الإهمال الطبي الإسرائيلي المتعمد وحرمان الأسرى من أبسط الحقوق الإنسانية وعلى رأسها مواد التعقيم والوقاية من تفشي وباء كورونا .   

وجددت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة نداءات الاستغاثة لمنظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الانسان الدولية للقيام بواجباتها والتزاماتها في توفير الحماية بمختلف ألوانها للأسرى الفلسطينيين محملة للاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي المسؤولية عن أوضاع الأسرى في السجون الإسرائيلية . 

#لجنة الأسرى

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