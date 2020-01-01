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غزة: الاقتصاد تحرر 33 محضر ضبط لتجار رفعوا الأسعار

الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الاقتصاد تحرر 33 محضر ضبط لتجار رفعوا الأسعار


غزة / سما /

قامت طواقم حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بتحرير 33 ضبط لتجار قاموا برفع الأسعار في جميع محافظات قطاع غزة.
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، إن طواقم حماية المستهلك نظمت أكثر من 50 زيارة وجولة ميدانية تفتيشية على المحال التجارية لمراقبة الأسعار.

وتأتي هذه الجولات الميدانية لمفتشي الوزارة للمحافظة على صحته وسلامة المواطنين، والتأكد جودة المنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة، ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية، ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.
وتعمل دائرة حماية المستهلك على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية ومخازن التجار.
واستقبلت الدائرة العديد من شكاوى المواطنين وعملت على متابعتها وحل جميع الشكاوى التي وردت اليها.
وجددت الوزارة الدعوة للمواطنين للإبلاغ عن حالات رفع الأسعار واحتكار السلع بالاتصال على الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد 1800112233، او الاتصال على أرقم الجوالات المنشورة على موقع الوزارة.

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