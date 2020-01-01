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أبو حسنة : الأونروا بغزة تعمل وفق خطة طوارئ بسبب الوضع الصحي

الأربعاء 26 أغسطس 2020 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو حسنة : الأونروا بغزة تعمل وفق خطة طوارئ بسبب الوضع الصحي


غزة / سما /

 أكد عدنان أبو حسنة الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، أن الوكالة تعمل وفق خطة طوارئ منذ الأمس في كافة أنحاء قطاع غزة، بسبب الوضع الصحي.

وبين أبو حسنة في حديث إذاعي، أن الأونروا ستعمل على توصيل الأدوية الطبية للمواطنين من خلال تقديم خدماتها عبر الخط الهاتفي دون حاجتهم للذهاب لعيادات الأونروا حفاظًا على سلامتهم.

ولفت إلى أن خدمات الأونروا ستمتد إلى غير اللاجئين في غزة، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وبشأن المواد الغذائية، أوضح الناطق باسم الأونروا، أنه تم تعطيل توزيعها مؤقتًا بانتظار ما سيتم إقراره مساء اليوم حول توضيح الآليات الصحية المتبعة لذلك.

وبين أن الأونروا تعمل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، كما أنها على تواصل مع الجهات الأممية المختصة لوضعهم في صورة تطورات الوضع الصحي بغزة.

#عدنان ابو حسنة #اونروا #فيروس كورونا #غزة

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