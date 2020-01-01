مرور غزة: يمنع بتاتا تحريك أي مركبة على الطريق

غزة / سما /

أكدت شرطة المرور والنجدة في غزة يوم الأربعاء منع تحريك أي مركبة على الطريق، محذرة من يخالف بأنه سيعرض نفسه للمحاسبة القانونية.

وأوضحت شرطة المرور في تصريح مقتضب أن هذا القرار يأتي تأكيدًا لقرار اللجنة الوطنية لمواجهة جائحة كورونا.

وجاء إعلان شرطة المرور بعد وقت قصير من إعلان وزارة الصحة عن تسجيل حالة وفاة و8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف المواطنين خارج مراكز الحجر الصحي.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت مساء أول أمس عن فرض حظر للتجوال في القطاع لمدة 48 ساعة بعد اكتشاف أول حالات إصابة بكورونا خارج مراكز الحجر.