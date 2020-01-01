العمادي يلتقي السنوار اليوم.. صحيفة عبرية تكشف عن شرط إسرائيل لإدخال الأموال القطرية لغزة

غزة / سما /

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، مساء أمس، عل موقعها الإلكتروني، إن إسرائيل لن تسمح بإدخال المساعدات المالية القطرية إلى قطاع غزة قبل عودة الهدوء التام لمستوطنات الغلاف.



وأضافت الصحيفة أن سفير دولة قطر، محمد العمادي، سيلتقي رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الأربعاء لمناقشة هذا الأمر.



وأكدت أن العمادي فور انتهاء لقائه قيادة حماس سيعود لينقل ما جرى خلال اللقاء للجانب الإسرائيلي.



ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال فشل الوساطة القطرية فمن المتوقع أن تشهد الأوضاع تصعيدًا أكبر.