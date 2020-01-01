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نتنياهو : أنصح حزب الله ألا يختبر قوة إسرائيل الساحقة

الأربعاء 26 أغسطس 2020 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو : أنصح حزب الله ألا يختبر قوة إسرائيل الساحقة


القدس المحتلة / سما /

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تعقيبا على تبادل إطلاق النار عند الحدود الإسرائيلية – اللبنانية، الليلة الماضية، إنه ينصح حزب الله بألا يختبر قوة إسرائيل الساحقة، فيما هدد وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، بضربة عسكرية شديدة في حال تكرار هجمات حزب الله.

وقال نتنياهو، الذي يقضي إجازة في مدينة صفد القريبة من تلك الحدود، إن "إسرائيل تنظر بخطورة بالغة إلى إطلاق حزب الله النار باتجاه قواتنا. ولن نتحمل أي عدوانية ضد مواطنينا وسنرد بشدة على أي هجوم ضدنا".

وأضاف نتنياهو أنه "أنصح حزب الله ألا يحاول اختبار قوة إسرائيل الساحقة. وحزب الله يشكل مرة أخرى خطرا على دولة لبنان بسبب عدوانيته". وذكرت وسائل إعلام أن نتنياهو أجرى مشاورات مع غانتس ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ومسؤولين آخرين.

بدوره، اعتبر غانتس أنه "استمرت الليلة الماضية التحديات الأمنية في الشمال والجنوب أيضا. وسنواصل العمل من أجل تحقيق الهدوء المطلق في جنوب البلاد. وفي الشمال، لن نسمح لنصر الله باستهداف جنودنا أو دولتنا. وسنرد بشدة على أي حدث عند الحدود".

#نتنياهو #حزب الله #اسرائيل

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