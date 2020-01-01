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نتنياهو يجمد البناء الاستيطاني في الضفة والاغوار وغضب في أوساط المستوطنين

الأربعاء 26 أغسطس 2020 11:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يجمد البناء الاستيطاني في الضفة والاغوار وغضب في أوساط المستوطنين


القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة السابعة العبرية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو  جمد خطط البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وغور الأردن ، ولم يمنح تصاريح لتوسيع الاستيطان لأكثر من ستة أشهر. 

واضافت القناة ان المجلس الأعلى للتخطيط وهي الهيئة التي تصادق على مخططات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية كان من المفترض أن تجتمع هذا الأسبوع ولكن تم إلغاؤه .

يشار الى ان آخر مرة تمت فيها المصادقة على مخططات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية كانت في شباط من هذا العام ، عشية انتخابات آذار.كان من المفترض عقد المؤتمر التالي في نهاية مايو ، ولكن منذ ذلك الحين تم تأجيل الموعد دون سبب".

في الأسابيع الأخيرة ، تم تأجيل اجتماعات خاصة باللجنة بأوامر من نتنياهو مما أدى إلى تجميد التخطيط الفعلي للبناء في الضفة المحتلة هذا بالإضافة إلى إلغاء تطبيق السيادة على الضفة وغور الاردن.

ووفقا لتقرير القناة العبرية فانه هناك حوالي 5،500 وحدة استيطانية من المفترض أن يتم رفعها للحصول على الموافقة وكانت تنتظر منذ فترة طويلة ومن المفترض أن يتم الموافقة على نصفها .

بدوره مجلس المستوطنات غاضب من تكرار تأجيل إصدار تصاريح البناء: "منذ ستة أشهر لم تتم الموافقة على وحدة سكنية واحدة في المنطقة نتنياهو رفض السيادة ، وعلينا التحرك على الأرض والبناء بحرية ، دون موافقات سياسية وقيود".

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