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"الميزان" : كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات كورونا

الأربعاء 26 أغسطس 2020 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الميزان" : كارثة حقيقية تتهدد غزة بعد اكتشاف حالات كورونا


غزة / سما /

جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان تحذيره من كارثة حقيقية تتهدد قطاع غزة، في ظل انتشار فايروس كورونا خارج مراكز الحجر الصحي.

ودعا المركز في بيان صحفي اليوم الأربعاء،  المجتمع الدولي إلى دعم قدرات السلطات المحلية للحيلولة دون خروج الوباء عن السيطرة.
واستنكر استمرار الحصار الإسرائيلي وتشديده، واستمرار الهجمات الحربية، في ظل الخطر الحقيقي الناجم عن تدهور البنية التحتية لقطاع الصحة واحتمال خروج الوباء عن السيطرة، وهو ما حذّر منه المركز مرات عدة.

وطااب المجتمع الدولي بتحرك فوري وفاعل الأمر الذي يجعل من تفشي كورونا خطر قائم ويهدد بكارثة حقيقية، في ظل تدهور واقع الخدمات الصحية وانقطاع التيار الكهربائي لحوالي (20 ساعة) يومياً. 

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