"العواقب ستكون وخيمة"... "أنصار الله" تهدد السعودية بـ"أیام ساحقة"

وكالات

أكد وزیر الدفاع اليمني التابع لجماعة "أنصارالله" في صنعاء اللواء محمد العاطفي، أن "الأیام المقبلة تحمل المفاجآت وستتحرر الأرض الیمنیة من الغزاة والمحتلین، وأن الأشهر المقبلة ستحمل هزائم ساحقة للتحالف السعودي ضد الیمن".

وأضاف العاطفي، في كلمته أمام القيادات الميدانية من منتسبي المنطقة العسكرية السادسة بمحور خب والشعف، "هذا الكلام ليس من باب الاستعراض أو الاستهلاك الإعلامي أو التهديد لكننا إذا قلنا نتبع القول بالفعل وهكذا تعلمنا من قياداتنا"، وذلك حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأشار إلى أن "القوات المسلحة اليوم تتخطى عتبات مرحلة جديدة وتمضي بقوة وثبات نحو تحقيق النصر الكبير"، قائلا: "سنضحي بدمائنا وأرواحنا من أجل الشعب اليمني الأصيل ونعيد مجده من جديد".

وقال وزير الدفاع، إن "على قوى العدوان أن تفهم أنها لن تبقى على الأرض اليمنية ماحيينا"، مؤكدا أن "العواقب ستكون وخيمة على دول العدوان إذا استمرت في جرائمها بحق الشعب اليمني، وقد أعذر من انذر".

ويقوم تحالف عسكري من دول عربية وإسلامية تقوده السعودية، منذ آذار/مارس 2015، بعمليات ضد مواقع الحوثيين دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر عام 2014.

وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات متواصلة بطائرات دون طيار، وصواريخ باليستية تستهدف قوات سعودية داخل اليمن، وبداخل الأراضي السعودية.