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غانتس يوجه رسالة مبطنة من خلال صورة فضائية لتدمر السورية

الأربعاء 26 أغسطس 2020 11:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يوجه رسالة مبطنة من خلال صورة فضائية لتدمر السورية


القدس المحتلة / سما /

نشر وزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، صورة فضائية لمدينة تدمر السورية، التقطها القمر العسكري الإسرائيلي المخصص للرصد، وأكد تعزيز القدرات التكنولوجية لبلاده في مواجهة "التحديات".

ولفت غانتس على حسابه في "تويتر" إلى أن القمر الصناعي الإسرائيلي "إفق 16" التقط صورة فضائية لتدمر الأثرية في سوريا، وتابع قائلا: "وسنواصل تعزيز تفوقنا التكنولوجي بوصفه جزءا لا يتجزأ من التصدي للتحديات التي تواجه دولة إسرائيل".

وكانت وزارة الحرب الإسرائيلية قد نشرت في وقت سابق أولى صور قمر الرصد والمراقبة "أفق 16"، بعد مرور نحو شهر من إطلاقه.

وتركزت الصور على ثلاثة مواقع تاريخية في سوريا هي موقع تدمر للتراث العالمي، والآثار القديمة، والمسرح الروماني الشهير.

ويبدو، من سياق التعليق، أن وزير الحرب الإسرائيلي أراد أن يبعث ضمنيا من خلال الصورة الفضائية لمدينة تدمر برسالة إلى السلطات السورية وإيران، فحواها أن عيون تل أبيب، من خلال قمر التجسس "أفق 16"، تراقب كل كبيرة وصغيرة على الأراضي السورية. 

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