الصين تقدم مليون دولار لدعم برنامج الأونروا للمعونة الغذائية في غزة

رام الله / سما /

تسلمت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، اليوم الأربعاء، تبرعا بقيمة مليون دولار من حكومة الصين الشعبية من أجل المعونة الغذائية في غزة.

وأوضحت "الأونروا" أن هذا الدعم جزء من مناشدة الطوارئ التي أطلقتها لعام 2020 للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويأتي في أعقاب توقيع اتفاقية تبرع يوم 25 آب.

إن هذا التبرع الجديد يعمل على ضمان صحة وسلامة لاجئي فلسطين، من خلال طريقة جديدة لتوزيع الغذاء تستخدم وسيلة التوصيل إلى باب المنزل لتجنب الازدحام في مواقع الاستلام وتقليل مخاطر نشر الفيروس.

وقال رئيس مكتب جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين السفير غو وي إن "الصين ستواصل دعمها القوي لقضية فلسطين العادلة وستقوم بدعم عمل الأونروا، ودعا المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم والمساعدة للاجئي فلسطين من خلال الأونروا.

بدوره، أعرب رئيس وحدة علاقات المانحين بالأونروا مارك لاسواوي عن تقديره العميق لحكومة الصين على دعمها للوكالة، وقال: "يأتي هذا الدعم للتأكيد على التزام الصين تجاه المعونة الغذائية الحيوية والمنقذة للأرواح التي تقدمها الأونروا لأكثر من مليون لاجئ من فلسطين في غزة".