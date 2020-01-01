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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية


رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، لقاء الرئيس محمود عباس بوزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، وتأكيد الرئيس خلاله على أن السلام لن يتحقق من خلال القفز عن الفلسطينيين نحو تطبيع العلاقات مع دول عربية، وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

•       الرئيس: السلام لن يتحقق من خلال القفز عن الفلسطينيين نحو تطبيع العلاقات مع دول عربية

•       راب: بريطانيا تعارض الضم وملتزمة بحل الدولتين

•       قمة أردنية – مصرية - عراقية تؤكد مركزية القضية الفلسطينية

•       اشتية: مستعدون لمسار سياسي على أسس واضحة وأرضية الشرعية الدولية

•       فشل أميركي في إجبار السودان على تطبيع علاقاته مع اسرائيل

•       الاحتلال يهدم منزلا في سلوان و8 بركسات شرق رام الله

•       استقالات من "منتدى إماراتي" على خلفية إصداره بيانا يؤيد الاتفاق التطبيعي

•       كازاخستان تؤكد ثبات موقفها تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة

•       الاحتلال يسلم محافظ القدس إخطارا بنية تقييد حركته داخل العاصمة المحتلة

      * 12 حالة وفاة بـ"كورونا" في لبنان و77 إصابة بالأردن

       * 585 إصابة جديدة بـ"كورونا".. والشلل يصيب كافة مناحي الحياة في غزة

•       تشييع جثامين 4 مواطنين قضوا بانفجار داخلي في غزة

•       مديرية التربية والتعليم في بيت لحم تقرر إغلاق مدرسة ذكور العبيات الثانوية

الأيام:

•       الرئيس: السلام لا يتحقق بالقفز نحو التطبيع ولا أمن واستقرار في المنطقة دون إنهاء الاحتلال

•       أرقام "كورونا" ترتفع بتسجيل 585 إصابة جديدة

•       الكيلة: المعدل اليومي خطير جدًا وينذر بكارثة

•       الاحتلال يشن حملة هدم وتجريف واسعة تشمل مساكن ومنشآت في محافظات عدة

•       القطاع: حظر تجول مشدد وإغلاق شامل ضمن إجراءات لمنع انتشار وتفشي "كورونا"

•       قمة عمان الثلاثية: حل الصراع وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية

•       ارتفاع عدد شهداء انفجار حي الشجاعية إلى أربعة، والمئات يشيعونهم رغم الحظر

•       توجه إسرائيلي لتقييد حركة محافظ القدس داخل المدينة

•       السودان لبومبيو: الحكومة ليست مفوضة لاتخاذ قرار حول التطبيع مع إسرائيل

•       غانتس يبحث ونظيره الإماراتي تعزيز التعاون "الأمني" الثنائي

•       اسرائيل: 14 وفاة و2091 إصابة جديدة بـ "كورونا"

•       احتجاج أميركي على لقاء أردوغان قيادة "حماس"

•       الإمارات: بومبيو يسعى لعقد مؤتمر سلام إقليمي

•       بعثة إسرائيلية برفقة وفد أميركي إلى الإمارات الإثنين لتطبيع العلاقات

•       الجيش الإسرائيلي يعلن عن "حدث أمني" على الحدود مع لبنان

•       العمادي يصل غزة مع تصاعد إطلاق البالونات الحارقة من القطاع

القدس:

        * 585 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وحظر التجوال يشل الحركة بقطاع غزة

•       الرئيس لدى استقباله وزير الخارجية البريطاني: لن يكون سلام واستقرار في منطقتنا دون إنهاء الاحتلال

•       الاحتلال يهدم 3 منازل بالقدس و8 منشآت في رام الله وإخطارات بهدم منازل ومساكن في أريحا وبيت لحم

•       العمادي يصل قطاع غزة ويلتقي قادة حماس اليوم

•       تشييع شهداء سرايا القدس الأربعة في غزة

•       273 مستوطنا يقتحمون الأقصى مع تفاقم الاستفزازات والانتهاكات

•       قمة عمان الثلاثية تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية

•       لقاء موسع لمواجهة المخطط الاستيطاني في منطقة الكفريات جنوب مدينة طولكرم

•       أكثر من 5 آلاف إصابة نشطة بكورونا في الداخل الفلسطيني

•       واشنطن بوست: صهيونية بومبيو المسيحية تحتل مركز المسرح

#الصحف الفلسطينية

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