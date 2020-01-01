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الخارجية الفلسطينية تثمن موقف القيادة السودانية حيال التطبيع

الأربعاء 26 أغسطس 2020 10:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية تثمن موقف القيادة السودانية حيال التطبيع


رام الله / سما /

رحب وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي بموقف السودان الرافض للتطبيع خلال اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك بوزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو.

وأكد الوزير رياض المالكي أن هذا الموقف ليس بغريب عن مواقف السودان الأخوية التاريخية الصادقة الملتزمة بقضايا الأمة وفي مقدمتها قضية العرب والمسلمين الأولى القضية الفلسطينية، مثمنا رفض الحكومة السودانية لسياسة الابتزاز والضغوط الأمريكية التي حاولت ربط واشتراط عملية رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب بمسألة التطبيع مع إسرائيل.

كما حيا الوزير المالكي موقف الأحزاب السياسية السودانية المتمثلة في المكون المدني للمجلس الرئاسي والتي عبرت عن "رفضها لأية عملية تطبيع مع دولة الاحتلال قبل إنهاء احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية والعربية الأخرى المحتلة وليس قبل تحصيل الشعب الفلسطيني كامل حريته واستقلاله على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية وحماية مقدساته الإسلامية والمسيحية".

كما وحيا الوزير الفلسطيني "موقف الشعب السوداني العروبي الأصيل في ديمومة التعبير عن دعمه المطلق لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالحرية والاستقلال ورفضه لكل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي".

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