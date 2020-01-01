  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق

الأربعاء 26 أغسطس 2020 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء معتدلة في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق


رام الله / سما /

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأربعاء، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الخميس، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في المناطق الجبلية حاراً نسبياً إلى حار في بقية المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية حاراً إلى شديد الحرارة في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الرابعة عصراً، ومن خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة

الأكثر قراءة اليوم

صحة غزة: إجراء 558 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.. وتنشر تعليمات هامة للمواطنين

مسؤول فلسطيني : أكثر من 500 مُخالط في "سوبر ماركت" تواصلوا مع الصحة بغزة

رغم حظر التجوال بسبب كورونا .. العمادي يدخل غزة الليلة عبر "ايرز"

الرئيس عباس يرفض قدوم بومبيو الى رام الله ولقائه

السفير العمادي ونائبه خالد الحردان يصلان إلى قطاع غزة

البزم: نحن في مواجهة متقدمة مع كورونا.. ومنطقة المغازي تخضع لاجراءات خاصة ومعزولة عن باقي القطاع

القدرة : 41 حالة نشطة بـ"كورونا" في غزة

الأخبار الرئيسية

5f45ae6d4236041262028bca

وزير إسرائيلي: نعارض بيع ولو برغي واحد من "إف-35" لأي دولة بالشرق الأوسط

20200825110331

كوشنر يدشن أول رحلة طيران تجارية من تل أبيب إلى أبو ظبي

طائرات اسرائيلية تقصف فجر اليوم اراض مفتوحة شرقي خان يونس

الاعلامي الحكومي بغزة: سيتم اعتبار مستشفى الشفاء مكاناً محجوراً ضمن البرتوكول الصحي

الصحة بغزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا من غير المحجورين