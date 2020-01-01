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الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزليها في صور باهر

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 11:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على هدم منزليها في صور باهر


القدس المحتلة / سما /

 أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عائلة دبش على هدم منزليها في صور باهر جنوب القدس المحتلة.

وشرعت عائلة دبش الليلة، بهدم منزليها، بعد أن تلقى الشقيقان محمد وبلال دبش إخطاراً من الاحتلال بأنه في حال عدم تنفيذهما الهدم ذاتياً فإنهما سيدفعان غرامة مالية تتراوح ما بين 100-200 ألف شيقل.

وصدر قرار عن محكمة الاحتلال يقضي بهدم المنزلين ذاتياً في السابع والعشرين من شهر تموز الماضي، ومنحت بلدية الاحتلال في القدس العائلة شهراً حتى تنفيذ القرار.

وبني المنزلان عام 2014، وتبلغ مساحة كل منهما 280 متراً مربعاً، ويقطن بلال مع أسرته المكونة من 5 أفراد (زوجته وثلاثة أطفال) منزلاً، بينما يقطن شقيقه محمد مع أسرته المكونة من 6 أفراد (زوجته وأربعة أطفال) المنزل الآخر.

#سلطات الاحتلال #هدم منزل #صور باهر

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