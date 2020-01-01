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الاونروا تعلق خدماتها في قطاع غزة حتى اشعار آخر

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 10:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاونروا تعلق خدماتها في قطاع غزة حتى اشعار آخر


غزة / سما /

أعلنت وكالة غوث وتشعيل اللاجئين أونروا، تعليق خدماتها في قطاع غزة باستثناء الرعاية الصحية الأولية الأساسية - مؤقتًا لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة وصحة مجتمع اللاجئين وحتى إشعار آخر.

و اوضحت الاونروا في بيان لها مساء الثلاثاء أنه سيتم توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية من خلال التطبيب عن بعد في المراكز الصحية التابعة للأونروا. ولهذا الغرض، يمكن التواصل عبر الخطوط الساخنة المجانية 1800444666 من الساعة 8:30 صباحًا حتى 3:00 مساءً. 

و وفقا لبيان الاونروا، فيجري اتخاذ الترتيبات لتوصيل الأدوية المنقذة للحياة إلى المرضى الذين يعانون من الأمراض الغير معدية. 

و دعت جميع المواطنين على الاتصال بالخط الساخن رقم 103 التابع لوزارة الصحة للاستشارات المتعلقة بكورونا، كوفيد19.

كما اشارت الاونروا الى أنه تم إغلاق جميع المدارس بناءً على تعليمات من وزارة التربية والتعليم. 

كما تم إيقاف توزيع المساعدات الغذائية مؤقتًا لحين تقييم الوضع وإيجاد آلية آمنة لتوفيرها.

#الاونروا #غزة #فيروس كورونا

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