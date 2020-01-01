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السفير العمادي ونائبه خالد الحردان يصلان إلى قطاع غزة

الثلاثاء 25 أغسطس 2020 09:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير العمادي ونائبه خالد الحردان يصلان إلى قطاع غزة


غزة / سما /

 وصل السفير القطري محمد العمادي ونائبه خالد الحردان، مساء اليوم الثلاثاء، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون.


وأعلنت شرطة المرور والنجدة في قطاع غزة، أنها أمنت دخول السفير العمادي ونائبه للقطاع. 

وكانت مصادر إسرائيلية، أكدت أن السفير القطري وصل إلى إسرائيل في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، قبل أن يتوجه إلى قطاع غزة.

وقال اليؤور ليفي: "وصل المبعوث القطري محمد العمادي إلى إسرائيل منذ حوالي ساعة، ومن المتوقع أن يلتقي مسؤولين أمنيين إسرائيليين".

وأضاف ليفي: "سيدخل غزة في وقت لاحق الليلة عبر معبر إيريز، متسائلاً: "هل سيدخل بالمال، إذا نعم كم مقدار المال الذي يحمله؟ لا يوجد حتى الآن إجابة على ذلك".

وعادةً ما يلتقي العمادي بكبار المسؤولين الإسرائيليين بينهم مئير بن شبات رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، ويوسي كوهين رئيس الموساد، ومسؤولين آخرين من دوائر أمنية مختلفة.

ولا يعرف فيما إذا كان سمح للعمادي بإدخال أي أموال لغزة، في ظل الحديث عن اشتراطات إسرائيلية بوقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة قبل أي تحرك من أجل استعادة الهدوء.

وتسعى قطر إلى جانب مصر والمبعوث الأممي نيكولاي ميلادينوف من أجل محاولة استعادة الهدوء بغزة في ظل التوتر الأمني المتواصل منذ نحو أسبوعين.

#السفير العمادي #قطاع غزة #المنحة القطرية

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